Riparte la nave militare greca. Un terzo uomo ricoverato al Cotugno

Per due giorni l'imbarcazione è stata ferma alla stazione marittima

E' partita questa mattina la nave Prometheus della marina militare greca, ormeggiata dallo scorso mercoledì alla stazione marittima di Napoli. L'imbarcazione si trovava in stato di quarantena, per il timore di un possibile focolaio di Covid dopo il decesso di una ventenne e il ricovero di altri due marinai per problemi legati a un'infezione gastrointestinale.

La militare è deceduta nella notte tra mercoledì e giovedì scorso all'Ospedale del mare, dove era arrivata la mattina del 24, per una tossinfezione, che avrebbe aggravato una situazione clinica già compromessa dal Coronavirus. La positività della ventenne era stata accertata dopo due tamponi. La salma, su cui è stata disposta l'autopsia, è ancora sotto sequestro a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Migliorano le condizioni degli altri due militari, ricoverati per febbre e problemi gastrointestinali, sotto osservazione all'Ospedale Cotugno. Entrambi sono risultati negativi al Covid. Potrebbero essere dimessi più tardi. Ai due, un uomo di vent'anni e una donna di ventuno, si è aggiunto in mattinata un terzo militare, anch'egli con sintomi da infezione gastrointestinale.