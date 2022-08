Acciaroli, denunciati i protagonisti della rissa di Ferragosto

Prima gli spintoni, poi gli schiaffi, i pugni, i calci e in un attimo si è scatenato il parapiglia in un lido di Acciaroli, frazione di Pollica in Cilento, con avventori in fuga verso la spiaggia e le strade limitrofe. Almeno dieci le persone coinvolte, facenti parte di due gruppi di turisti provenienti da Sant'Anastasia, nel napoletano e da Nocera Inferiore, in provincia di Salerno.

Le immagini della rissa, avvenuta il giorno di Ferragosto, catturate dai cellulari sono diventate virali e sono al vaglio degli investigatori, insieme alle riprese delle videocamere di sorveglianza del locale. I carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, in collaborazione con il Reparto operativo-Nucleo investigativo del comando provinciale di Salerno e con la stazione di Sant'Anastasia hanno identificato i partecipanti alla zuffa, in particolar modo i tre che l'hanno iniziata, denunciati alla procura di Vallo della Lucania. Da stabilire il ruolo degli altri sette.