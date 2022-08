Salernitana, debutto in Coppa Italia

Fischio di inizio alle ore 21 allo stadio Arechi, arbitra Pezzuto della sezione di Lecce. La Salernitana fa il suo esordio in Coppa Italia. Di fronte c'è il Parma. Lunga la lista degli indisponibili per i granata. Out anche Mazzocchi, assente dalla lista dei convocati.

"Abbiamo grande voglia di fare una buona prestazione cercando di mettere in campo ciò su cui abbiamo lavorato per un mese in Austria", ha detto il tecnico Davide Nicola.

Si è concluso invece con la gara con l'Espanyol finita zero a zero il ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Si rincorrono senza sosta le voci di calciomercato. L'ultima, rilanciata dal Corriere dello Sport, vuole gli sceicchi del Paris Saint Germain fortemente interessati a Fabian Ruiz. Nell'affare potrebbe rientrare anche il portiere Navas, ma resta in piedi la trattativa per Kepa del Chelsea. E sono attesi sviluppi anche nell'altra operazione che il club di De Laurentiis sta conducendo da giorni. Quella relativa al trasferimento in azzurro dell'attaccante del Sassuolo Raspadori.