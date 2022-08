Salernitana, infortunio per Radovanovic

La Salernitana prepara la gara di domenica, all’Arechi, contro la Sampdoria. Nicola dovrà fare a meno di Radovanovic, per lui una lesione muscolare al polpaccio destro. A dirigere il match: Massa di Imperia.

Domenica scende in campo anche il Benevento. I sanniti ospitano il Frosinone, capolista della Serie B dopo due giornate. Si va avanti con Caserta in panchina. E per l’attacco spunta il nome di Simy.