Salerno capitale della vela con i campionati giovanili

Oltre mille giovani velisti provenienti da tutte le regioni d'Italia, cinque classi di regate, sette campi, ventidue titoli da assegnare in una settimana. Lo spettacolo della vela è sbarcato a Salerno con i campionati giovanili italiani, in programma fino a domenica 4 settembre. In acqua con le loro imbarcazioni, giovanissimi sportivi, il futuro della vela italiana.

Già arrivata la prima vittoria campana, con l'undicenne napoletana Irene Cozzolino del Circolo Nautico Monte di Procida.

Una grande festa di sport già dalla cerimonia inaugurale, con la sfilata tra le strade della città con l'entusiasmo travolgente di bambini e ragazzi.

Una manifestazione resa possibile dall'organizzazione della Federvela e della Quinta Zona, che hanno fatto leva sulla sinergia dei quattro circoli velici salernitani: Circolo Canottieri Irno, Lega navale Salerno, Club Velico Salernitano, Azimut.

Una comunanza di intenti determinante per una settimana di competizione di alto livello, che corona un'estate da record per Salerno, come ribadito dall'assessore al Turismo Alessandro Ferrara.

Intanto la città ha risposto con grande entusiasmo a questa sfida.

Nel servizio le interviste ad Antonietta De Falco, consigliera Federvela, e Fabrizio Marotta, presidente Lega Navale Salerno