Segreti d'Autore, omaggio a Morricone

Chiusura in bellezza per la dodicesima edizione di "Segreti d'autore", il Festival ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi.

Luca Pincini (al violoncello) e Gilda Buttà (al pianoforte) sono stati i protagonisti di "Absolutely … Ennio Morricone", il concerto che si è tenuto a Ortodonico in Cilento.

Due interpreti che per alcuni decenni hanno affiancato sia in senso artistico che umano Ennio Morricone.

Due solisti oggi testimonianza di un enorme patrimonio musicale, di un irripetibile stile, quello del Maestro. Anche grazie al rispetto per l'originalità delle partiture.