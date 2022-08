Siccità, ecco il nuovo progetto per ridurre gli sprechi

A valle della presentazione del piano idrico da 2 miliardi e mezzo di euro per la Campania, un nuovo progetto che permetterebbe il riutilizzo di parte di quel 60/70 per cento di acqua non potabile che si spreca ogni giorno con lo sversamento in mare.

Il progetto, che integra il piano idrico campano è stato discusso, su impulso di Coldiretti, in sede di Consiglio Regionale, con la partecipazione dell'assessore Nicola Caputo e delle associazioni di categoria, Cia, Confagricoltura e Coopagri.

La siccità in Campania ha colpito in modo significativo la zona a nord del Volturno, nella provincia di Caserta, sebbene i danni all'agricoltura siano stati tendenzialmente gestiti senza provocare scompensi alla produzione. A margine della seduta è stato presentato un altro progetto per introdurre l'utilizzo dell'acqua di mare per la panificazione.



Nel servizio l'intervista al presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania Francesco Emilio Borrelli.