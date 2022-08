Sicurezza in mare: i consigli della Guardia Costiera

Per diletto sì, ma non da dilettanti. Il mare è un richiamo ineludibile per chi lo ama e per chi vuole godersi una giornata al largo. Ma con il giusto rispetto, osservando le regole, la velocità e le distanze di sicurezza in primis. La precedenza, secondo i regolamenti. L’assicurazione, obbligatoria per tutti i natanti, e per le imbarcazioni tra i 10 e i 24 metri la patente nautica, le licenze per la navigazione e la trasmissione radio, oltre che la dotazione di sicurezza, anch’essa obbligatoria.



Necessaria un'attenzione aggiuntiva per la navigazione nelle aree marine protette, sono 7 in Regione, dal Regno di Nettuno tra Ischia e Procida, ai parchi sommersi di Baia e Gaiola, al Parco Regionale dei Campi Flegrei, Punta Campanella, mentre in provincia di Salerno, Santa Maria di Castellabate e Costa degli Infreschi e della Masseta. Qui le regole si fanno più stringenti su velocità consentita, ancoraggio e distanza dalla costa. In caso di mancato rispetto delle norme, previste sanzioni fino a 600 euro e denuncia penale.

Nel servizio i consigli del Capitano di Vascello della Capitaneria di Porto di Napoli, Francesco Cacace