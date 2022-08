Sorrento, bagni vietati a Marina Grande

I nubifragi di questi giorni stanno provocando danni su danni in costiera sorrentina. Il sindaco di Sorrento ha firmato stamane un'ordinanza che impone

il divieto temporaneo di balneazione lungo l'intero specchio d'acqua antistante Marina Grande, che a inizio stagione era stata insignita della Bandiera Blu. Due giorni fa l'Arpac ha infatti rilevato percentuali di inquinamento oltre la norma. Le violente piogge hanno stressato il sistema fognario e il vecchio impianto di depurazione in via di dismissione, entrambi gestiti dalla Gori, sono andati in sovraccarico. I tubi di troppo pieno si sono aperti e i reflui fognari non depurati sono finiti in mare. Gli streptococchi sono arrivati anche nelle vicine Vico Equense, Meta e Sant'Agnello, sforati i parametri di legge, i sindaci hanno dovuto vietare il bagno.

I tecnici della Gori sono al lavoro senza tregua e si spera nelle nuove analisi, ma al momento è un disastro per la costiera, da mesi al completo di turisti, soprattutto stranieri. Il violento temporale di ieri ha provocato anche una serie di dissesti in vari punti del territorio comunale, subito messi in sicurezza.

Situazione simile a Minori, in costiera amalfitana, dove le fogne hanno retto ma, per circa 1 km il mare, che la bagna si è sporcato di detriti e fango venuti giù dai monti Lattari. Il sindaco Reale ha emanato il divieto di balneazione temporaneo in quel tratto.