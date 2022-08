Sorrento, bagni vietati a Marina Grande

Stop alla balneazione alla Marina Grande di Sorrento dopo l'ordinanza del Comune che ha prescritto il divieto temporaneo a causa dell'inquinamento oltre la norma, risultato dei rilievi effettuati dall'Arpac lo scorso 10 agosto.

Sono stati i nubifragi dei giorni scorsi a causare il problema: le violente piogge hanno stressato il sistema fognario e il vecchio impianto di depurazione in via di dismissione, che sbocca proprio a Marina Grande.

Un tratto d'acqua che solo poche settimane fa riceveva la Bandiera Blu e in cui si sono riversati i reflui fognari.

Il resto del litorale cittadino è balneabile e nel pomeriggio i turisti e i cittadini hanno approfittato del ritorno del sole per immergersi dove consentito.

I tecnici della Gori, che gestisce gli impianti, sono al lavoro. Il sindaco di Sorrento Massimo Coppola spera che l'ordinanza su Marina Grande possa essere revocata la prossima settimana.



Nel servizio l'intervista a Francesco Leonelli del Sindacato Italiano Balneari.