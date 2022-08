Sorrento, il caro bollette preoccupa gli operatori turistici

Le bollette di luce e gas sempre più care sono fonte di preoccupazione anche per gli operatori turistici di Sorrento, regina internazionale del turismo. L'inflazione galoppa in quasi tutto il mondo occidentale e il settore teme che diminuisca la capacità di spesa dei visitatori.



Finora tuttavia i turisti che scelgono la Penisola sorrentina non sembrano risentire più di tanto degli aumenti.



Di certo l'incremento dei costi è un ulteriore scoglio da superare per gli operatori.



Nel servizio le interviste a Gino Acampora, albergatore e vicepresidente regionale Fiavet; Vincenzo Ercolano, presidente Confcommercio Sorrento; Costanzo Iaccarino, presidente Federalberghi Sorrento.