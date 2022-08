Spalletti: "Pronti per nuove sfide"

L'ambiente è carico, l'entusiasmo alto. Nella squadra e in città.

I cinque gol rifilati a domicilio al Verona e i tre acquisiti Simeone-Ndombele-Raspadori di questa settimana hanno mutato in pochi giorni le ambizioni di questo Napoli rivoluzionato e la percezione all'esterno. Sensazioni che si tradurranno nell'incitamento dei 40mila del Maradona per il debutto interno contro il Monza.

Il tecnico Luciano Spalletti vuole incanalare subito al meglio questa positività. Un elogio alla società per il mercato e un pensiero alle variazioni tattiche, 4-3-3 o 4-2-3-1, più facili grazie all'acquisto di Raspadori, non ancora tesserato e dunque non convocato per la gara con i brianzoli.

La convivenza tra Osimhen e Simeone solletica le fantasie dei tifosi, ma sarà valutata anche a seconda della capacità dell'argentino di essere duttile, perchè, spiega il tecnico, non possiamo perdere equilibrio.