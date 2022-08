Spalletti: "Scambio Ronaldo-Osimhen? Non penso sia possibile"

“Tutti vorrebbero allenare CR7 mentre Osimhen, come tutti i top player, è sempre sul mercato e da un momento all'altro potrebbe arrivare l'offerta di un club ricchissimo. Ma io penso che non ci sia il tempo per concludere un affare del genere". Così, Luciano Spalletti, ha allontanato i rumors di un possibile avvicendamento sull'asse Napoli-Manchester (sponda United). Nel servizio, le parole dell'allenatore azzurro e quelle di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina che domani ospita Di Lorenzo e compagni.