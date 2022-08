Tempesta sulla Campania, danni e disagi

Violenti temporali hanno provocato allagamenti, danni, disagi in tutta la regione.

Ad Avellino un tetto di lamiera si è sollevato da un edificio ed è andato a impattare contro una scuola dell'infanzia, "L'accademia dei giorni felici", in via Cappuccini. Complesso l'intervento di rimozione a opera dei vigili del fuoco, durato ore. Le squadre irpine, chiamate a oltre trenta interventi, sono state impegnate anche a Summonte per una tromba d'aria che ha sradicato alberi, pali e segnali.

Vetri in frantumi per il forte vento in alcuni edifici della provincia di Salerno, a Maiori sono cadute le luminarie installate per la festa patronale.