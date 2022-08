Iniziano le terapie per Giuseppe

Il 12 agosto, Giuseppe Fornaro aveva lanciato un appello ai nostri microfoni: “A maggio scorso sono stato colpito da due ictus. Ho bisogno di terapie. Ma il percorso - autorizzato dall'Asl - stenta a partire”. Ora, finalmente, la buona notizia. Il trattamento è cominciato, per un totale di 90 sedute. Le terapie sono particolarmente importanti per Giuseppe, non vedente dall'età di otto anni.