Torna ad Anacapri "Dal Barocco al Jazz"

Le note del violino di Sonig Tchakerian si diffondono nell'aria di Anacapri in occasione del Festival Dal Barocco al Jazz, che celebra quest'anno la sua ventesima edizione.

L'artista di origini armene, una delle grandi violiniste del nostro tempo, si è esibita in "Seasons and Mid-Seasons", accompagnata dal sassofono jazz di Pietro Tonolo e da "I Virtuosi di Sansevero", affiancati da Lorenzo Traverso al clavicembalo.

Una reinterpretazione moderna delle Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi arricchite da intermezzi, che costituiscono appunto le mezze stagioni del titolo.

Uno dei momenti più attesi e significativi del Festival, che quest'anno sbarca anche a Ischia e Procida.

Musica e cultura continuano a viaggiare insieme, per il piacere di cittadini e turisti che affollano l'isola.

Nel servizio le interviste a Maria Sbeglia, direttore artistico del Festival; Sergio Sciarelli, presidente fondazione F.M.Napolitano; Manuela Schiano, assessore alla cultura del Comune di Anacapri.