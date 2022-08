Torna la 5g Academy della Federico II

Forma figure di elevata professionalità nell'ambito della 'digital transformation' con specifico riferimento al potenziale del 5G. È la 5 G Academy dell'Università Federico II di Napoli. Due i percorsi formativi messi a disposizione: il percorso formativo “post graduate”, full time con durata di 7 mesi, rivolto a laureandi e laureati con un background non solo di tipo scientifico-tecnologico (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica), ma anche giovani economisti, sociologi, giuristi, psicologi; il percorso formativo “professional” è rivolto a professionisti di settore interessati: a comprendere il potenziale produttivo, economico e sociale del 5G con particolare focus nelle aree telco, banking, industry 4.0, automotive, energies, multimedia, logistic, airport, retail, healthcare, ed a far evolvere e migliorare il proprio business. Il percorso si sviluppa a settimane alterne con un impegno di un giorno mezzo a settimana, per una durata complessiva di circa 6 mesi. Il bando Professional scade il 15 settembre. Il bando Postgraduate sarà pubblicato a breve.



Nel servizio interviene Antonia Tulino, responsabile didattica e scientifica della 5g Academy