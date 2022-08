Turismo e Cultura al Mav di Ercolano

Non solo mare in questa estate post pandemia. Anche tanta arte e cultura. Riprendono le visite guidata al Mav di Ercolano, museo a pochi passi dagli Scavi di Ercolano che garantisce una nuova fruizione culturale ai visitatori. Un contesto virtuale ricostruito fedelmente, garzie all'uso di nuove tecnologie. Un tuffo nel passato per scoprire le realtà storiche di Ercolano e Pompei prima dell'eruzione vesuviana del '79 d.C.

Il Museo Archeologico Virtuale sarà aperto anche nel giorno di ferragosto. Ai visitatori sarà offerto un gadget multimediale.