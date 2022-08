Turismo: ferragosto sold out a Capri

Continua l'estate magica di Capri: tutto esaurito nell'isola azzurra con gli ultimi arrivi nel weekend che hanno ridotto al lumicino le speranze di trovare un posto libero in albergo o in un Bed and Breakfast.

Impossibile poi pensare ad una disponibilità per Ferragosto, dove l'occupazione è già vicina al 95%. Resta qualche offerta dell'ultima ora per i più fortunati.

I grandi numeri di luglio sembrano confermarsi anche per questo mese di agosto, per la gioia di albergatori e ristoratori.

Dopo la parata di star per il concerto di Jennifer Lopez, l'isola si riappropria della sua atmosfera. È una Capri affollata, estiva ma ordinata, quella che si riversa ogni sera nella storica piazzetta, luogo di aggregazione e cultura. Turisti italiani e ancora tanti stranieri. Lunghe code anche per un gelato in un'atmosfera di relax, tavolini tutti occupati come da tradizione, bar e ristoranti pieni nell'estate della ripartenza.