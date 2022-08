Un biglietto unico treno-nave per Ischia o Procida

Un biglietto unico per prendere un treno della linea Cumana e poi raggiungere Ischia o Procida, capitale italiana della cutlura 2022 con meno di 7 euro: è l'iniziativa lanciata da Eav per mettere a disposizione degli utenti una tariffa agevolata per una giornata di mare su una delle isole del Golfo di Napoli. Il titolo di viaggio è acquistabile sull'app Unico Campania e al momento il servizio sperimentale prevede una corsa di andata della nave Capitan Morgan di Alilauro alle 11.40 di mattina da Torregaveta e una di ritorno alle 17 da Ischia e alle 17.30 da Procida.