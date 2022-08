Una domenica al museo di Capodimonte per sfuggire al caldo

Giornata estiva alternativa al museo di Capodimonte. Complice l'apertura gratuita nella prima domenica del mese, molti i turisti che hanno scelto di visitare le opere in esposizione nel sito, tra collezione permanente e tre mostre: Battistello Caracciolo, Oltre Caravaggio e Cecily Brown. E per sfuggire al caldo, ci sono anche i giardini: il parco di Capodimonte aprirà le porte ai cittadini anche di sera. Per consentire a chi resta in città di godere di qualche ora in più di relax, la Direzione ha deciso di prolungare fino alle ore 22.00 l’orario di apertura di Porta Grande e Porta Piccola, per l’intero mese di agosto.



Il museo sarà aperto anche lunedì 15 agosto secondo i consueti orari: 8-30-19.30 (primo piano) e 10-17.30 (secondo piano e sala Causa con la mostra su Battistello Caracciolo).



Nel servizio interviene Marco Liberato, storico dell'arte del Museo di Capodimonte.