"Una sola moltitudine", a Procida la mostra di Antonio Biasiucci

Oggetti e strumenti abbandonati, trafitti dalla luce che filtra dalle grate, raccontano e lasciano immaginare la reclusione dei detenuti in palazzo d'Avalos, l'ex carcere borbonico sull'isola di Procida. “Una sola moltitudine” è il titolo che il fotografo napoletano Antonio Biasiucci ha dato al polittico di scatti, protagonista dell'esposizione a palazzo della Cultura fino al 29 settembre - curata da Gianluca Riccio - uno dei tanti eventi nel calendario di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 (ingresso libero).

Biasiucci ha lavorato alla mostra nel corso di un lungo soggiorno sull'isola, durante il quale la sua attenzione è stata catturata anche dal tipico paesaggio mediterraneo dell'isola di Arturo, tra cui spiccano pianti grasse e limoni. Si tratta di un omaggio al regista e drammaturgo Antonio Neiwiller, cui Biasiucci era molto legato: “Trent’anni fa presi parte a un laboratorio con lui, che è stato il mio maestro: ho trasferito, nel tempo, i suoi metodi teatrali nel campo della fotografia. Così, mi è sembrato doveroso scegliere, per la personale, un titolo che è un omaggio a lui e allo scrittore Pessoa”.

“Il limite, una volta invalicabile, di quel luogo di prigionia - scrive in una nota di presentazione l'organizzazione della mostra - si trasforma così nel punto di partenza per l’apertura verso una moltitudine di racconti e il punto di vista dei detenuti, un tempo rinchiusi, diviene per l’artista la condizione per riunire in un’unica cornice il visto e l’immaginato, il chiuso e l’aperto, il buio e la luce. Storie spezzate, frammentate, di solitudine e sofferenza che per sopravvivere alla follia della reclusione, si aggrappano con forza ad una dimensione immaginaria. Le piante di fico e di limoni, i gabbiani in volo e le nuvole in transito che punteggiano il paesaggio isolano sono le immagini metaforiche dei desideri, dei ricordi e delle fantasie dei prigionieri”.