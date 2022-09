La musica che viene dai gozzi

Legno che suona e diventa musica. In questo laboratorio le assi dei vecchi gozzi, usurati dalla fatica del mare, rinascono a vita nuova.

Un timone diventa uno strumento a corde. "Attraverso il calcolo dell'intonazione, riusciremo a suonare questi strumenti come fossero delle chitarre elettriche" ci racconta uno dei partecipanti al workshop.



Procida, isola di pescatori. Mettici una decina di apprendisti per una decina di giorni. E poi prendi Yuri Landman, olandese, musicista e liutaio. Per lui, da anni, recuperare legno vecchio è un gioco, una sfida da trasformare in arte. Il pubblico una comunità che lavora al suo fianco.

“L'aspetto della socializzazione è essenziale. E' molto più importante che stare su un palco e ricevere un applauso, che è molto carino ma finisce lì. Credo che l'interazione tra artista e pubblico funzioni di più. Soprattutto in un laboratorio come questo mi sento molto più vicino ad un artigiano che a un artista”.

Nell'isola Capitale della Cultura la musica si fa ecologia, strumento di connessione e di trasformazione.

"Strumento di trasformazione interiore, ma anche trasformazione materiale oggettiva, perché questi pezzi di legno vengono trasformati in strumenti musicali andranno a finire nelle case di chi li ha costruiti" spiega Marco Stangherlin, curatore della rassegna “Echi delle distanze”.