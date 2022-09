Aree interne, i vescovi: "No all'autonomia differenziata"

“Finirebbe per accrescere le disuguaglianze”, e dunque dai vescovi delle aree interne d'Italia, arriva una secca bocciatura all'ipotesi di autonomia regionale differenziata, tema presente in questa campagna elettorale. Lo scrivono nel documento conclusivo di due giorni di incontri e riunioni a Benevento. Una trentina le firme in calce al documento, i vescovi giunti nel capoluogo sannita provengono da una dozzina di Regioni italiane.

Hanno partecipato alla due giorni anche i vertici della CEI, prima con il segretario Butaro e nella giornata conclusiva è arrivato anche il cardinale Matteo Zuppi, presidente della conferenza episcopale.

Le aree interne nel documento finale vengono paragonate a Nazareth, “marginale, eppure custode della realtà più preziosa”. I vescovi esigono dalla classe dirigente politiche lungimiranti, che disegnino un futuro per i paesi a rischio spopolamento della dorsale appenninica dello Stivale. Anche il fenomeno dell'immigrazione, se gestito, può rivitalizzare i piccoli centri e offrire una nuova vita a chi fugge da guerra e povertà: “[I migranti] possono costituire un’opportunità per ravvivare molte realtà soggette a un decremento progressivo della popolazione, ma è necessario affinare sempre più la disponibilità all’ascolto, ad assumere, nel rispetto della legge, logiche inclusive, non di esclusione”, scrivono i vescovi.