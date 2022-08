La bellezza abbandonata

Viaggio in uno dei luoghi più amati della città

Un tempo era meta di innamorati alla ricerca di privacy, oggi scenario versatile: palestra, parco giochi, aula studio, ritrovo per aperitivi, oasi di bellezza. Vincenzo conosce il Virgiliano come le sue tasche: il panorama che si gode da qui è lo sfondo di una storia di famiglia. La sua bisnonna fu la prima ad aprire un chiosco qui. Poi il nonno e il padre: la giornata di Vincenzo, tuttora, inizia e finisce qui. Il parco è come una seconda casa.

Lo attraversiamo insieme facendo lo slalom tra mozziconi di tronchi e transenne. La pavimentazione dissestata ad ogni passo. Non un parco a misura di sportivi, nonostante la folta presenza di runner.

L'impianto di irrigazione è fermo da mesi, l'erba è ormai un tappeto secco. Una condizione di degrado avvilente che fa male soprattutto a chi questo parco lo vive e lo ama.

Escluso dal PNRR, il parco ora attende gli interventi di manutenzione e ripristino annunciati dal Comune, facendo leva su fondi propri.