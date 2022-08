Cartoline da Napoli

L'itinerario per un viaggio di sole due ore



Cartoline dal panorama più famoso del mondo. Non importa se stranieri o napoletani. L'incanto rapisce tutti. Partiamo subito con il tour classico che da Castel dell'Ovo ci porta a Palazzo Reale. Per qualche ora turisti nella nostra città.

Non importa se il soggiorno sia di poche ore o diversi giorni: farsi tentare dalla gola è un obbligo. Ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tasche.

Facciamo lo slalom tra i visitatori, ci perdiamo nei vicoli, coloratissimi, dei quartieri spagnoli, “diventati la Montmartre di Napoli”, ci racconta uno dei suoi frequentatori.

Napoli, maestra nel confondere kitsch e chic. Gioca coi luoghi comuni, sorprende chi sa superarli. E chi si perde, lo riporta sempre al mare, in tempo per l'ultimo scatto al tramonto, quello con la luce più bella.