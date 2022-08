Whirlpool, la grande attesa

Rimbalzano in rete le foto che raccontano la giornata di festa per l'inaugurazione di un nuovo stabilimento Whirlpool in India. Si produrranno lavatrici. Dall'ex impianto di via Argine, al contrario, è scomparsa anche l'insegna.

L'attesa degli ex lavoratori è per il 25 agosto. Al tavolo ufficiale della vertenza si esprimerà il Ministero della Transizione ecologica. Da questo parere dipende il futuro del piano di reindustrializzazione del sito. Sarà la risposta alle perplessità che Adler, azienda capofila del progetto, ha espresso solo pochi giorni fa.

Tre anni di vertenza, tre Governi diversi. Quello che si insedierà dopo le elezioni sarà il quarto. L'appello alla politica che parte da qui è tornare in fabbrica, e aprire un confronto concreto con gli operai.