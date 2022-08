Napoli-Ndombele, è fatta

Accordo raggiunto, domani le visite mediche: Tanguy Ndombele sarà un giocatore del Napoli nelle prossime ore e se i tempi tecnici del tesseramento lo consentiranno potrebbe rientrare nell'elenco dei convocati già per la gara con il Monza di domenica. Prestito di un anno che costerà un milione di euro al Napoli che dovrà sborsarne invece 30 se a fine stagione deciderà di riscattare il giocatore. Centrocampista duttile e tecnico, Ndombele prende il posto di Fabian Ruiz, ormai già da qualche giorno un ex a tutti gli effetti e solo in attesa di sistemazione al Paris Saint Germain. Attesa a breve l'ufficializzazione di Giovanni Simeone, che non è riuscito ancora ad allenarsi con i compagni in attesa dell'accordo definitivo tra Napoli e Verona.

Rinforzo in arrivo in attacco anche per la Salernitana, che sta per chiudere con il Villarreal per il prestito di Boulaye Dia, campione d'Africa in carica con il Senegal. Anche per lui visite mediche e firma nelle prossime ore