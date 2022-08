Napoli, dopo Ferragosto riaperture dei negozi a rilento

C'è una Napoli che non ha mai chiuso per ferie, neanche a Ferragosto. Pizzerie, bar e ristoranti hanno continuato a servire i tantissimi turisti che hanno scelto di trascorrere la settimana centrale di agosto nel capoluogo partenopeo per poi spostarsi verso altre mete di villeggiatura in Campania. Con l'eccezione delle attività legate alla ristorazione, tuttavia, a Napoli circa un negozio su due ha abbassato la saracinesca per qualche giorno per l'intera settimana a cavallo del 15 agosto. Le sollecitazioni delle istituzioni e delle associazioni di categoria non hanno convinto tutti. E nel primo lunedì dopo Ferragosto, passeggiando anche in zone frequentate dai turisti, capita ancora di vedere molti cartelli di “chiuso per ferie”.

Nel servizio le interviste ad alcuni commercianti e al presidente regionale di Confesercenti, Vincenzo Schiavo.