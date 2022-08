Vernissage ed eventi, le pubbliche relazioni della spia russa nei salotti di Chiaia

Sorpresa ed incredulità in via Calabritto, tra quanti avevano letto in mattinata la notizia che una spia russa, sotto le sembianze di una imprenditrice del settore dei gioielli, avesse operato in un negozio temporaneo inaugurato proprio nella corte interna del palazzo che dà il nome alla celebre strada adiacente piazza dei Martiri.

Maria Adela Kuhlfeldt Rivera, alias Olga Kolobova, come ha raccontato una inchiesta giornalistica condotta dalle testate La Repubblica, Bellingcat, The Insider e Der Spiegel, tra il 2013 e il 2018 ha vissuto a Napoli, dove ha avuto l'opportunità di inserirsi nei circoli e negli ambienti mondani della borghesia partenopea. E soprattutto, di entrare in contatto con diversi membri del personale civile e militare della base NATO di Lago Patria. L'agente segreto in forza all'intelligence militare del Cremlino, con passaporto russo, nata in Perù da padre tedesco, è stata anche segretaria del circolo Lions Club Monte Nuovo, fondato e formato prevalentemente da civili e militari del contingente dell'Alleanza Atlantica di stanza a Napoli.

Nel 2018 lasciò improvvisamente Napoli, nei giorni in cui i giornalisti di Bellingcat e The Insider resero noti i nomi degli 007 che tentarono di avvelenare Sergei Skripal con l'agente nervino novichok. L'inchiesta non è stata in grado di svelare se e di quali informazioni segrete e militari, la spia sia riuscita ad entrare in possesso. Nessun commento ufficiale dal comando NATO partenopeo, che probabilmente compirà accertamenti e indagini interne nei prossimi giorni.