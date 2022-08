Violenza tra giovani, il pm: "Segnalare l'evasione scolastica"

Notte di movida. Un branco di ragazzi si avventa su un coetaneo, lo accerchia e lo colpisce con tirapugni e bastoni. E' il 23 marzo, siamo ad Aversa, nei pressi di un centro commerciale diventato punto di ritrovo della vita notturna. La vittima ha 18 anni, finisce in ospedale con diverse contusioni. Oggi i suoi aggressori hanno nomi e cognomi. Sono ben otto, alcuni non sono ancora maggiorenni. La polizia li ha identificati e denunciati per lesioni aggravate. Un provvedimento della questura vieta loro di frequentare bar e locali dalle 18 alle 6 del mattino.

Intanto a Napoli, nel quartiere Miano, un 15enne è stato accoltellato. Ha raccontato agli agenti di essere stato avvicinato da quattro persone a bordo di due scooter. Uno gli ha sferrato un pugno al volto, e poi, mentre era a terra, lo ha ripetutamente colpito con un coltello per motivi ancora da chiarire. Indagini in corso.

E sul fenomeno dei giovanissimi armati, interviene il sostituto procuratore presso il tribunale per i minori Galante Sorrentino. Non solo controlli e videosorveglianza. Occorre prevenzione e la tempestiva segnalazione dell'abbandono scolastico, una piaga che corre parallelamente al dilagare della baby delinquenza.