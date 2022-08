Un ferragosto di vertenze

Tre anni vissuti tra battaglie, promesse, tradimenti. Dall'ex stabilimento Whirlpool è scomparsa ormai anche l'insegna. Un luogo di vite sospese senza nessuna certezza del futuro.

Adler, gruppo capofila del piano di reindustrializzazione, ha evidenziato la mancanza di risposte soddisfacenti sul tema della compatibilità ambientale, che rischierebbe di mandare all'aria il progetto.

Gli ex dipendenti restano in attesa, stretti alle loro famiglie. Nonostante gli anni, le altalene di speranze e delusioni, “Napoli non molla”: un motto da tifosi che racconta un mondo di battaglie e di tenerezza.

Intanto sul fronte Dema, a Somma Vesuviana, l'azienda comunica che il pagamento degli stipendi di luglio avverrà il 17 agosto. La risposta - almeno si spera - alle richieste e alle proteste dei lavoratori.