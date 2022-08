Torna l'Internapoli

Parte dal prossimo campionato di Prima Categoria il progetto dell'Internapoli Calcio 1964. La data richiama l'anno in cui fu fondata una società che rimane scolpita nella memoria degli appassionati di calcio. Nel 1964 nacque l'Internapoli Footclub, che poi cambiò più volte denominazione cessò di esistere nel 2012. Memorabile la stagione 1968-69 in cui la squadra guidata da Luis Vinicio sfiorò l'impresa della promozione in serie B. In quella formazione giocavano Wilson e Chinaglia che poi furono ceduti alla Lazio.

Ora è l'alba di una nuova avventura, come ci spiegano il presidente Massimo Maggio e l'allenatore Carlo Pinzolo