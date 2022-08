Simeone e Raspadori: "Napoli, la nostra grande occasione"

Napoli come la sua Argentina. "La città che tutti i bambini sognavano", gli ha scritto in un messaggio papà Diego Pablo, "perché lì ci giocava Maradona". E' adrenalina, sentimento, emozione pura la presentazione di Giovanni Simeone in azzurro. Una scelta che va al di là di ogni calcolo sul possibile minutaggio, perché ci sarà concorrenza nel reparto, ma il Cholito non esclude nessuna combinazione

La consapevolezza di aver fatto un salto di qualità accomuna Simeone a Giacomo Raspadori, l'altro volto nuovo presentato a Castel Volturno. "Ambizione" la parola che il 22enne attaccante della Nazionale ha ripetuto più volte per spiegare la scelta di lasciare Sassuolo dopo 13 anni e raccogliere a Napoli l'eredità di Dries Mertens