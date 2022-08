Ancora uno scudetto di beach soccer nel Cilento

Cilento regno del beach soccer. Poche settimane fa la Polisportiva Santa Maria si e' laureata campione d'Italia Under 18, ora nelle finali under 15 e' la Polisportiva Cilento Accademy a conquistare il tricolore, in una bella finale a Mugnano contro gli emiliani dell'asd Mezzano finita 8 a 5 per i campani. capocannoniere del torneo con 21 reti il capitano della Polisportiva Cilento Accademy.

Nel servizio le interviste al capitano Samuele Rizzo, al presidente settore giovanile scolastico della Figc, Vito Tisci e a Massimiliano De Celis, responsabile nazionale del progetto Sviluppo Giovanile beach soccer