Il Napoli già pensa alla Champions, la Salernitana pronta per la Sampdoria

Si parte con il Liverpool al Maradona il 7 settembre, si chiude a Liverpool il primo novembre: racchiusa in meno di due mesi la fase a gironi di Champions, poi spazio ai mondiali che vivremo solo da spettatori.

Per il Napoli esordio a Fuorigrotta contro i Reds di Jurgen Klopp, 3 anni fa con Ancelotti in panchina finì 2-0 per gli azzurri. Mancano solo dieci giorni ma nel fittissimo calendario di quest'anno prima di quella sfida il Napoli dovrà giocarne altre tre: si comincia domani con la Fiorentina, posticipo delle 20,45 al Franchi. Ad accompagnare la vigilia c'è ancora la suggestione Ronaldo.

In campo domani anche la salernitana, che torna all'Arechi alle 18,30 per affrontare la Sampdoria. Formazione praticamente fatta per Nicola, anche in considerazione delle assenze: confermati Candreva e Mazzocchi sulle fasce, coppia d'attacco Bonazzoli-Dia, vola la prevendita nelle ultime ore, tra biglietti staccati e abbonamenti il numero dei presenti all'Arechi dovrebbe sfiorare le 20mila unità.