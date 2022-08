Ciclismo, l'UCI spinge per un Mondiale a Napoli

Un mondiale di ciclismo a Napoli e nei campi flegrei, sul modello della tappa vissuta all'ultimo Giro d'Italia. La suggestione ha conquistato i vertici dell'UCI, l'Unione Ciclistica Internazionale, che non disdegnerebbero una candidatura della città partenopea per l'edizione 2026, quando peraltro Napoli sarà già capitale europea dello sport. Indiscrezioni, conversazioni informali, ma anche il sindaco Manfredi ne avrebbe già discusso con i colleghi dalla fascia tricolore, per non disperdere il patrimonio in termini di promozione e organizzazione, che Napoli ha saputo esprimere lo scorso maggio. Immagini, quelle del golfo partenopeo, che hanno stregato non solo i telespettatori ma anche i vertici del ciclismo mondiale.

Il mondiale di ciclismo non è mai stato organizzato in Campania e solo due volte (ad Ostuni e ad Agrigento) si è tenuto in Italia a sud di Roma. A rilanciare l'indiscrezione per ultimo è stato Gian Paolo Porreca, nel corso della presentazione a Siano (SA) del suo ultimo libro, “Il Giro racconta” dedicato agli oltre cento arrivi in Campania della corsa rosa.