La magia della festa delle lucerne

Quattromila piccole lampade ad olio rendono ancora più magico e suggestivo il borgo di Casamale, la parte antica di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Ogni quattro anni, in occasione della celebrazione della Madonna della Neve, si rinnova l'antico appuntamento della festa delle lucerne.

Più di trentamila presenze nelle prime due serate, undici vicoli sono illuminati da strutture lignee a forma di triangolo, quadrato o cerchio, che reggono le piccole lampade. Strade e case sono addobbate con felci, frutta secca, pupazzi e artigianato locale.

Molto sentita dalla popolazione è la processione religiosa della statua della Madonna della Neve. Accompagnata dal canto delle donne, percorre il perimetro delle mura aragonesi, toccando le antiche porte del centro storico, prima di rientrare nella Chiesa della Collegiata.

Come per altre festività cristiane, le radici della ricorrenza affondano nei riti pagani dedicati a Bacco o a Cerere, in ogni caso legati alla fertilità della terra. “Ma non è tanto importante ricostruire l'origine della festa, nessuno sa bene quando è nata - spiega lo storico delle lucerne Arcangelo Rianna - ciò che conta è la suggestione che creano le luci e il senso di identità che la comunità ritrova durante la fase di organizzazione e allestimento della festa”.