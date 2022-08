Una spia russa a Napoli

Un'inchiesta del quotidiano “La Repubblica” insieme al sito investigativo Bellingcat, al settimanale tedesco Der Spiegel e a The Insider ha ricostruito la missione segreta di quella che viene definita "la protagonista della più clamorosa operazione d'intelligence" realizzata dalla Russia in Italia".

Maria Adela Kuhfeldt Rivera, nata in Perù da padre tedesco, era riuscita a inserirsi nella vita mondana e nei circoli napoletani, per poi entrare in contatto con diversi membri del personale militare e civile della base NATO di Lago Patria. "La traccia principale che la collega ai servizi segreti di Mosca - spiega Repubblica - è il passaporto russo usato per entrare in Italia: appartiene alla stessa serie speciale utilizzata dagli 007 del Gru, l'intelligence militare agli ordini del Cremlino". “La nostra inchiesta - afferma il quotidiano - non è riuscita a ricostruire quali informazioni siano state ottenute dalla spia, né se sia stata capace di seminare virus informatici nei telefoni e nei computer dei suoi amici”.

La donna ha vissuto a Napoli dal 2013 al 2018 svolgendo l'attività di imprenditrice del settore dei gioielli. Con il suo marchio aveva aperto anche un concept store nel palazzo Calabritto in piazza dei Martiri, organizzando eventi e vernissage. Ma soprattutto era diventata la segretaria del Lions Club Monte Nuovo, fondato e formato prevalentemente da personale della NATO.