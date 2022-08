Si scava nella vita della "spia russa"

Napoli è il teatro di una spy story che sarebbe materia di costume se non fosse per l’eventualità che Maria Adela Kuhfeldt Rivera sia venuta in possesso di informazioni militari legate alla NATO. Alle indagini interne e ai report dei servizi segreti italiani, si aggiunge - secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino - anche l’attività della Procura della Repubblica di Napoli.

La spia russa, il cui vero nome è Olga Kolobova, nei suoi anni napoletani era riuscita a stringere amicizie e relazioni con personale civile e militare della base nato di lago patria, attraverso l’attività di un circolo del Lions Club.

Circolo che non esiste più da anni ma la comunità Lions manifesta malumore per la cattiva pubblicità derivante dalla vicenda.

In chi l’ha conosciuta, e vuole mantenere l’anonimato, l’incredulità si mescola alla profonda delusione. È la Napoli patinata e glamour degli eventi esclusivi, come quello a palazzo Calabritto per l’apertura del concept store legato al suo marchio di gioielli.