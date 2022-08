Screening oncologici, Campania in ritardo

Per la carenza di personale la regione fatica a rimettersi in carreggiata

“Si rischia di avere nei prossimi anni molte diagnosi tardive di tumore”.

L'oncologo dell'ospedale “Moscati” di Avellino, Cesare Gridelli, non usa mezzi termini. A livello mondiale la pandemia ha mandato in tilt la macchina della prevenzione oncologica, e la Campania fatica a rimettersi in carreggiata, complice anche la carenza di personale nelle strutture sanitarie.

“Bisogna riprendere al più presto con gli screening” sollecita il medico, che a Taurasi ha ricevuto la cittadinanza onoraria del Comune irpino in cui vive d'estate da parecchi anni, dedicandosi anche alla coltivazione della vite.

“Un gesto di gratitudine", spiega il sindaco Antonio Tranfaglia, che ha insignito della cittadinanza onoraria anche l'avvocato Lorenzo Mazzeo, origini lucane ma che da tempo ha scelto il paese celebre per il vino rosso come buen retiro, lavorando anche per la promozione e lo sviluppo dell'economia locale fondata sui vigneti.