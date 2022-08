Circum, estate difficile tra tagli e rincari

‘Troppi disservizi, troppi tagli mentre aumentano i biglietti' è il commento ricorrente dei pendolari della Circumvesuviana, la linea che negli anni continua a mettere a dura prova i viaggiatori.

Scattano gli aumenti su tutto il trasporto pubblico locale.Invariati gli abbonamenti, ma sui singoli biglietti si paga da 10 a 25 centesimi in più.

Per il portavoce del comitato pendolari della Circumvesuviana Enzo Ciniglio bisognerebbe pensare piuttosto a un abbonamento mensile su tutta la rete a prezzi popolari in questa estate complicata, tra tratte soppresse e continui ritardi. A settembre una protesta con le richieste per la Regione.



‘Abbiamo attivato servizi sostitutivi,replica il presidente dell’Eav Umberto De Gregorio,nella necessità di potenziare la linea per Sorrento presa d'assalto dai turisti'.Gli abbonamenti, aggiunge sono invariati proprio per non penalizzare i pendolari.