Quando Gorbaciov arrivò a Giffoni

Claudio Gubitosi provava da almeno cinque anni, testardamente, a invitarlo al festival del cinema per ragazzi di Giffoni. Poi, un giorno, arrivò la riposta, ovviamente in cirillico...Era il 1997, e Michail Gorbaciov disse finalmente di sì. Da li a poco sarebbe arrivato nel piccolo paese dei Picentini con sua moglie Raissa, nel pieno della notte.

Uomo appassionato di libertà e democrazia, sconfitto nella sua terra ma amato nel mondo per aver posto fine alla guerra fredda, Gorbaciov arrivò a Giffoni per parlare con i ragazzi, per incoraggiarli a costruire un futuro di pace.