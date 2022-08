Cilento Fest, la rassegna dedicata ai borghi

Un festival del cinema dedicato ai borghi. Il Cilento Fest, che si è chiuso a Perito con la premiazione del film "Invisibili" di Federico Di Cicilia e del corto "Nina, Lellé e u mari" di Maria Giulia Mutolo, ha voluto mettere in risalto quelle storie che spesso non trovano spazio nelle rassegne cinematografiche e letterarie, ossia le storie non metropolitane ambientate in luoghi lontani dai grandi centri abitati.

Il piccolo borgo dell'entroterra cilentano è stato così il centro dell'evento che ha visto la direzione artistica dell'editore e scrittore Max De Francesco, dei produttori Gianluca Arcopinto e Cesare Apolito, del regista e sceneggiatore Andrea D'Ambrosio.

Organizzato dalla società di editoria Iuppiter, il festival ha visto anche la partecipazione di Giulio Scarpati e altre premiazioni: Maurizio Lastrico e Pina Turco come migliori attori, Edoardo De Angelis come miglior regista, Raiz per la musica.