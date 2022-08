Assalto a sportelli bancomat, 9 arresti

Il blitz dei carabinieri in Campania, Puglia e Sicilila

Assalti a sportelli bancomat di istituti di credito e uffici postali realizzati attraverso l'utilizzo di ordigni esplosivi.

Di questo sono accusate le nove persone arrestate dai carabinieri del Comando Provinciale di Avellino che alle prime luci dell'alba hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip, su richiesta della procura irpina. Sette sono finite in carcere e due ai domiciliari.

Il blitz dei militari dell'Arma è scattato non solo in Campania, ma anche nelle province di Foggia, Lecce e Palermo. I destinatari del provvedimento restrittivo devono rispondere, in concorso tra loro e a vario titolo, di numerosi furti o tentati furti.

Il bottino ammonterebbe a diverse migliaia di euro. Gli assalti che vengono contestati agli arrestati sono avvenuti nel periodo compreso tra il luglio del 2020 e il gennaio del 2021.

La tecnica utilizzata era quella della cosiddetta "marmotta", strumento artigianale in metallo utilizzato dai malviventi per introdurre l'esplosivo nel distributore automatico.