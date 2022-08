Salernitana ko in Coppa Italia, e si ferma pure Bohinen

Serata amara per i diecimila che hanno affollato gli spalti dell'Arechi. Esce a testa bassa dalla Coppa Italia, la Salernitana. Il Parma si impone per due reti a zero, ma i ducali avrebbero potuto segnarne altre. Il risultato si sblocca nel secondo tempo, al cinquantanovesimo. Sepe respinge un tiro di Bernabè sulla palla si avventa come un falco Camara. Uno a zero per la squadra allenata da Fabio Pecchia. Il raddoppio arriva al 74esimo. Lo segna Mihaila che approfitta di un errato disimpegno della difesa campana. Ed è proprio la difesa il reparto apparso più in sofferenza. Male anche il centrocampo e l'attacco. Con un'eccezione: Ribery. Dal suo piede sono partite le azioni più interessanti. C'è da rimarcare che il tecnico granata Davide Nicola è stato costretto a schierare una formazione rimaneggiata. Pesa come un macigno la lunga lista dei calciatori infortunati. A questi si è aggiunto anche Bohinen, che durante l'incontro ha rimediato un colpo al ginocchio sinistro. Servono rinforzi e il tempo stringe. Domenica la Salernitana affronterà sempre all'Arechi la Roma di Mourinho per la prima giornata di campionato.