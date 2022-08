Pescopagano: sventato attentato nella notte

Le immagini a infrarossi delle telecamere notturne restituiscono a chi guarda due sagome di uomini che si muovo circospetti e poi, accortisi della presenza del guardiano, si dileguano nella notte. Siamo a Castel Volturno, zona di Pescopagano. Il lido preso di mira dagli attentatori è uno dei più conosciuti e apprezzati della zona, comfort, mare pulito e cucina gourmet.

Una stagione più che positiva, poi la doccia fredda del tentativo di incendio, la denuncia alle forze dell'ordine come nel 2013, per un episodio analogo. Pochi gli attestati di solidarietà ai gestori del lido, non fa mancare la sua vicinanza invece il vertice dei balneatori campani della Cna.

Intervista Vincenzo Santo presidente balneari CNA Campania