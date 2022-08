Osimhen sceglie l'azzurro

Osimhen guiderà l'attacco azzurro domani contro il Lecce e mercoledì 7 in Champions contro il Liverpool di Klop. Lo scambio sulla rotta Manchester con Cristiano Ronaldo non si fa. La scelta di Osimhen è stata netta da subito: voglio giocare con il Napoli la Champions.

Per Spalletti una buona notizia - il mercato non può distrarre. Il volo di Fabian Ruiz destinazione Parigi è solo una conferma di una notizia già ampiamente digerita. Il centrocampo azzurro guarda avanti con vecchi e nuovi titolari.

Contro il Lecce vietato sbagliare. Servono i tre punti per restare in testa in un campionato che dopo le prime tre partite non ha nessuna squadra a punteggio pieno. Possibile qualche novità dal primo minuto. La vivacità di Raspadori è piaciuta al mister, con Politano potrebbe essere la novità negli undici titolari.

Ventiquattro ore in più per mister Nicola per preparare la sfida al Bologna fuori casa. Il poker alla Sampdoria, senza subire gol, è benzina per l'entusiasmo granata. Il Bologna, un solo punto in tre partite non può permettersi passi falsi. Una sfida che può già significare tanto per le aspirazioni della squadra del presidente Iervolino.