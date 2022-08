La Salernitana fa poker contro la Sampdoria. All'Arechi finisce 4-0

La Salernitana travolge 4-0 la Sampdoria all'Arechi, nella terza giornata di Serie A. A decidere la partita le reti di Dia al 7', Bonazzoli al 16', Vilhena al 50' e Botheim al 76'.

In classifica i campani salgono a quota 4 punti, mentre i blucerchiati restano a uno.

La Salernitana cala il poker all'Arechi contro una Sampdoria rivedibile e con l'attacco ancora a bocca asciutta. Di fronte ai ventimila tifosi granata gli uomini di mister Nicola sfoderano una prestazione superba, per mentalità e gioco.



L'approccio alla gara è subito vincente. Al 7' Maggiore - che tiene le redini del centrocampo - inventa un filtrante per Bonazzoli ch s'invola e mette al centro per l'arrembante Dia: l'attaccante ex Villareal approfitta del buco di Ferrari e segna. Piccolo brivido al Var, per un presunto fuorigioco in partenza di Bonazzoli, ma l'arbitro convalida.

Sulle fasce Candreva e Mazzocchi fanno impazzire i doriani da destra a manca, al resto ci pensa lo stadio. La Salernitana viene trascinata al raddoppio: sulle ali dell'entusiasmo, i granata pressano ed è proprio Mazzocchi a servire Dia: il senegalese crossa, Vilhena fa velo e Bonazzoli buca ancora Audero incrociando di sinistro.

La Sampdoria al 16esimo è già sotto di due gol e davanti Ciccio Caputo appare troppo isolato. Il ritmo giocoforza cala ed i blucerchiati hanno l'occasione per accorciare al 38'. Flipper davanti alla porta di Sepe: ci prova prima Djuricic, poi pasticcio sul rinvio, respinta sulla girata di Caputo e presa sul colpo di testa di Laris.

Primo tempo dominato dalla Salernitana e copia conforme nella ripresa: dopo 5' la squadra di Nicola cala il tris dopo il triangolo Vilhena-Coulibaly-Vilhena, con il tocco dolce del numero dieci e palla in fondo al sacco. Giampaolo prova a dare la scossa con quattro cambi simultanei, ma è Nicola a indovinare anche l'ultima mossa: in mischia arriva il norvegese Botheim che, imbeccato da un gran passaggio di Dia, sfodera un bel diagonale che carambola sul palo prima di infilarsi in rete.

Salernitana-Sampdoria finisce qui, con i doriani in cerca di identità su una strada tutta in salita ed i granata apparsi volitivi, capaci di produrre bel gioco con i complimenti di mister Nicola.