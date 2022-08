Napoli - Juve Stabia: 3 a 0

Un Napoli senza i titolari schierati domenica col Monza e infarcito di giovani vince 3-0 il derby amichevole con la Juve Stabia: una partita fortemente voluta da Luciano Spalletti per testare, sul campo, i nuovi acquisti che non avevano ancora debuttato in maglia azzurra: Raspadori, Simeone e quel Tanguy Ndombelè che ha aperto le marcature al 57esimo, prima degli altri due gol di Ambrosino e Zerbin.

Buone indicazioni per l'allenatore toscano, che ha provato il 4-2-3-1, modulo da alternare durante la stagione al 4-3-3. Ora il Napoli è atteso ad impegni più probanti: la Juve Stabia di mister Colucci, solo il 4 settembre inizierà il proprio campionato di serie C. Gli azzurri invece, dopo i successi su Verona e Monza e in attesa del turno infrasettimanale con il Lecce, già domenica sera faranno visita, per la terza giornata di serie A, alla Fiorentina, sicuramente l'avversario più strutturato di questo avvio di stagione.

Oggi, invece, alle 18 ad Istanbul c'è il sorteggio della fase a gironi di Champions League: Di Lorenzo e compagni partiranno dalla terza fascia, dunque non è escluso che dall'urna venga fuori un gruppo molto complicato. Sempre oggi, ma in tarda mattinata, a Castel Volturno, la presentazione alla stampa di Raspadori e Simeone, ultimi arrivi insieme a Ndombelè di un calciomercato pronto a regalare, tra i pali, il botto finale: Keylor Navas dal Paris Saint-Germain.